РФ придется использовать "нефтяную заначку" для покрытия дефицита пенсионного фонда

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сообщается на сайте Кабмина РФ, передает Прайм.

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"Минфину России ... Минэкономразвития России ... Минтруду России ... дополнительно проработать возможность использования средств Фонда национального благосостояния для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и о результатах доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.

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Кроме того, Минтруду, Минфину, и Минэкономразвития с участием Пенсионного фонда РФ поручено дополнительно проработать расчеты объема средств федерального бюджета в виде трансферта бюджету Пенсионного фонда и о результатах доложить правительству.

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Соответствующие поручения были даны по итогам ряда рабочих совещаний кабмина.

Совокупный объем Фонда национального благосостояния по данным на 1 мая составил 3,946 триллиона рублей.