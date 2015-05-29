Украина с начала года потратила на обслуживание госдолга $2,4 миллиарда

Украина с начала года потратила порядка 2,4 млрд долл. на обслуживание государственного долга, сказала в ходе работы 8-го Форума по вопросам безопасности министр финансов Украины Наталья Яресько.

«С 1 января мы потратили 2,4 млрд долл. на обслуживание госдолга из 3,1 млрд долл., которые мы получили в качестве финансовой помощи», - сказала министр.

Она отметила, что сейчас на обслуживание долгов идет не менее 5% бюджета. «Этот долг давит на экономику и на возможность финансировать другие расходы – на медицину, образование, социальную сферу», - отметила Яресько.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Украины в рамках выполнения своих долговых обязательств до конца 2015 года потратит на обслуживание госдолга порядка 90 млрд грн. При этом, по его словам, общий объем долговых платежей по внешним и внутренним долгам в ближайшие 4 года составят порядка 47 млрд долл. Общий объем госдолга на текущий момент составляет порядка 70 млрд долл., причем основная его часть - порядка 40 млрд долл. была сформирована во времена президентства Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 апреля 2015 года составила 67,347 млрд долл., что на 2,322 млрд долл., или на 3,6%, больше показателя на начало месяца.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в апреле снизилась на 107 млрд грн, или на 7%, - до 1,417 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 2,447 млрд долл., или на 3,5%, в то время как в гривневом эквиваленте показатель вырос на 316 млрд грн, или на 28,7%.