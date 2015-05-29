Ликвидацию банка Новинского продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации банка «Форум», подконтрольного «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского, до 16 июня 2016 года включительно.

По информации фонда, также на этот срок продлены полномочия ликвидатора банка Ирины Ларченко.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта 2014 года, после чего 13 июня Национальным банком было принято решение о ликвидации банка.

16 июня 2014 года Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру выведения банка с рынка. В ответ основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум».

Читайте такжеНедвижимость банков Курченко и Новинского продадут на аукционах

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежит подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).