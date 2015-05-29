Украина выходит из экономического кризиса – Яресько

Украина постепенно выходит из кризиса, который стал результатом отсутствия реформ, войны на востоке страны и аннексии Крыма, сказала в ходе работы 8-го Форума по вопросам безопасности министр финансов Украины Наталья Яресько.

«У нас есть плохие новости и хорошие. Плохие новости вы знаете. Но есть и хорошая новость – Украина выходит из кризиса. Кризиса, который стал результатом неполных реформ, войны, аннексии Крыма. Сейчас мы медленно, но уверенно преодолеваем этот этап кризиса», - сказала министр.

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Она отметила, что для полного преодоления последствий экономического упадка Украине необходима общая стабилизация экономической ситуации, улучшение ситуации с госдолгом – снижение долговой нагрузки на бюджет, улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций, а также проведение фундаментальных изменений в деловой среде.