Нацбанк признал неплатежеспособным очередной банк

«28 мая 2015 года Национальным банком Украины публичное акционерное общество "Украинский профессиональный банк" отнесено к категории неплатежеспособных», - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что по результатам безвыездного банковского надзора установлены факты, свидетельствующие об осуществлении банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

По данным НБУ, на основании этих факторов банк был отнесен к категории проблемных и в него был назначен куратор.

Тем не менее, акционеры «Украинского профессионального банка» не учли замечания Нацбанка относительно немедленного финансового оздоровления банка, поэтому финансовое состояние финучреждения ухудшилось.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Украинский профессиональный банк» на основании признания национальным банком Украины этого банка неплатежеспособным, сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена на 3 месяца до 28 августа, временным администратором назначена Любовь Пантина.

С начала года этот банк стал 51-м финансовым учреждением, в которое была введена временная администрация.

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Справка УНИАН. ОАО «Украинский профессиональный банк» (Киев) зарегистрировано в январе 1992 года. По данным на сайте банка, 95,39023% его акций принадлежат компании "Украинский инвестиционно-финансовый альянс".