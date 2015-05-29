Яресько: переговоры с кредиторами идут очень трудно

Переговоры с частными кредиторами, которые Украина ведет с марта текущего года, идут достаточно тяжело, однако правительство продолжает дискуссии и не снимает с себя ответственности за ситуацию с долгом, сказала в ходе работы 8-го Форума по вопросам безопасности министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы ведем переговоры о реструктуризации долга. Переговоры идут очень трудно. Мы хотим не отсрочить долг, а взять на себя ответственность за то, чтобы улучшить в принципе ситуацию с долгом», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Глава Минфина Наталья Яресько рассчитывает, что определенные договоренности могут быть достигнуты в ходе прямых переговоров между правительством и Комитетом кредиторов, который возглавляет американский инвестиционный фонд Franklin Templeton. Такие переговоры могут состояться уже в начале июня.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом.

В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на введение моратория Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).