Яресько о работе с МВФ: «Мы договорились практически обо всем. Осталось еще немного»

Украина согласовала большинство позиций по выполнению программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом и идет в графике реформ, предусмотренных программой, сказала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

Миссия МВФ работала в Украине с 12 мая и завершает свою работу в ближайшие дни.

«Мы договорились практически обо всем. Осталось еще немного», - сказала Яресько, не уточнив, какие именно детали остались для согласования.

В то же время, Яресько подчеркнула, что настроение представителей Фонда – положительное. «Настроение у миссии – прекрасное. Мы договорились обо всем, практически. Открытыми остаются только ряд вопросов, которые мы должны в июне выполнить. Речь идет о нескольких законопроектах, которые надо принять в Верховной Раде. Мы в плане, мы в программе», - сказала министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина в марте согласовала программу реформ с Международным валютным фондом сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. Первый транш в объеме 5 млрд долл. был выделен Украине сразу же по согласованию программы.

12 мая в Украину прибыла миссия МВФ, которая сформирует доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части госдолга. Доклад будет представлен на заседании Совета директоров МВФ, который примет решение о выделении нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Заседание Совета состоится ориентировочно в конце июня.

Украина рассчитывала к отъезду миссии завершить переговоры с частными кредиторами о реструктуризации части госдолга, которые правительство страны ведет с марта текущего года. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.