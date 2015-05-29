Украина опередила Россию в рейтинге инвестпривлекательности

Украина занимает 89-е место в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности, находясь между Филиппинами и Мальдивами. Всего в рейтинге 174 страны.

Рейтинг BDO International Business Compass составлен Гамбургским институтом мировой экономики, пишет «Европейская правда».

Лидером рейтинга является Швейцария с показателем 81,88 пункта. Далее идут Сингапур (81,03) и Гонконг (80,17).

В первую десятку кроме Швейцарии входят еще Норвегия, Дания, Нидерланды, Британия и Швеция.

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Показатель Украины составляет 50,57 пунктов, что позволило подняться в рейтинге на 20 ступенек по сравнению с прошлым годом.

Россия занимает 100-е место, Беларусь – 85-е, Молдова – 87-е.