Гривня установилась на уровне 21,16 за доллар

В пятницу, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,02/21,16 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,05/23,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3970/0,3990 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0776 грн/долл., к этому часу заключено 34 сделки на сумму 16,60 млн долл.