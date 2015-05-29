Платежный баланс Украины ушел в минус на $2 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в том числе в апреле этого года дефицит платежного баланса составил 168 млн долл., что почти на 28% раза меньше дефицита за апрель 2014 года.

Согласно сообщению, дефицит текущих операций в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 6 раз и составил 265 млн долл. (апрель – профицит 187 млн долл.), дефицит счета операций с капиталом и финансовых операций сократился в 1,6 раза и составил 1,841 млрд долл. (апрель – дефицит 355 млн долл.).

По информации регулятора, чистый приток прямых иностранных инвестиций (сальдо) в январе-апреле составил 480 млн долл. (апрель – 20 млн долл.), в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован отток в размере 1,124 млрд долл.

В январе-апреле 2015 года отрицательное сальдо по кредитам и облигациям составило 4,267 млрд долл. (апрель – также отрицательное, 734 млн долл.).

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-марте 2015 года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 1,938 млрд долл., что в 2,2 раза меньше дефицита в 4,277 млрд долл. по итогам января-марта 2014 года

Платежный баланс Украины в 2014 году был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам 2013 года.