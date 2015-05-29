Российский Сбербанк рассказал акционерам о негативном влиянии "Крымнаша" на бизнес

Собрание началось в головном офисе Сбербанка в Москве сегодня утром. Перед выступлением президента организации Германа Грефа был показан небольшой фильм, посвященный основным событиям 2014 года, передает Slon.ru.

Как следовало из видеоролика, разные политические события, в том числе, ситуация в Украине и «Крымнаш» (такая надпись сопровождала один из кадров) привели к ухудшению экономических ожиданий, которые в начале года были более благоприятными, кризису, резкому падению рубля и так далее.

По словам Грефа, прошлый год стал для Сбербанка самым тяжелым за последнее время, но организация оказалась гораздо лучше подготовлена к негативным событиям, чем в 2008 году.

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В повестку собрания акционеров Сбербанка входит 12 вопросов, в том числе, продление полномочий Германа Грефа и утверждение дивидендов.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды за 2014 год 10 млрд рублей, что составляет 3,5% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности. В 2013 году на дивиденды банк направил 72 млрд рублей, или 20% прибыли. По словам Грефа, в следующем году банк рассчитывает вернуться к выплате дивидендов в размере 20% от прибыли.

По итогам первого квартала 2015 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ (российским стандартам бухучета) составила 26,3 млрд рублей. В январе–марте 2014 года Сбербанк заработал 99,3 млрд рублей, соответственно, текущая квартальная прибыль банка по сравнению с прошлым годом сократилась в 3,8 раза.

ЦБ РФ принадлежит 52,3% акций Сбербанка, еще 47,6% акций находятся в свободном обращении, в том числе, у миноритарных акционеров.