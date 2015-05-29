Активы неплатежеспособных банков оценили в 46 миллиардов гривень

Оценочная стоимость активов неплатежеспособных банков составляет 46 млрд грн, при том, что балансовая стоимость активов этих банков составляет 287 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрея Кияка.

По его мнению, активы неплатежеспособных банков являются одним из источников формирования инвестиционного рынка.

По словам Кияка, в Фонде на данный момент изучает возможность продажи имущества, когда один лот будет формироваться из активов различных неплатежеспособных банков.

Он отметил, что торги проходят в условиях максимальной прозрачности и открытости, а проведение продажи на электронных площадках - один из вариантов реализации этих принципов.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 мая 2015 года Национальный банк признал неплатежеспособными 51 банк.