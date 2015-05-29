Активы неплатежеспособных банков оценили в 46 миллиардов гривень
По состоянию на 29 мая 2015 года Национальный банк признал неплатежеспособными 51 банк
Оценочная стоимость активов неплатежеспособных банков составляет 46 млрд грн, при том, что балансовая стоимость активов этих банков составляет 287 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрея Кияка.
По его мнению, активы неплатежеспособных банков являются одним из источников формирования инвестиционного рынка.
По словам Кияка, в Фонде на данный момент изучает возможность продажи имущества, когда один лот будет формироваться из активов различных неплатежеспособных банков.
Он отметил, что торги проходят в условиях максимальной прозрачности и открытости, а проведение продажи на электронных площадках - один из вариантов реализации этих принципов.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 мая 2015 года Национальный банк признал неплатежеспособными 51 банк.