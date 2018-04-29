Баланс недели: антимонопольные задачи, долговая история и реформа госзакупок

Одной из главных экономических новостей минувшей недели стало сообщение Министерства финансов о достижении договоренности между государственным «Укрэксимбанком» и его кредиторами по реструктуризации еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах. В Минфине подчеркнули, что это даст возможность в течение этих лет сэкономить для платежного баланса Украины до 1,5 млрд долл.

Окрыленная таким успехом министр финансов Наталья Яресько заявила о намерении в ближайшее время провести прямые переговоры с Комитетом кредиторов относительно реструктуризации других государственных долгов.

«Я надеюсь, что в ближайшее время правительство проведет переговоры с кредиторами. Не между советниками, а прямые переговоры между должником и кредитором», - сказала Яресько.

В рамках переговоров Украина хочет договориться о реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. Благодаря этому правительство рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Сами кредиторы, по данным агентства Bloomberg, уже предложили свои условия реструктуризации долгов, включающие пролонгацию основных платежей на 10 лет и снижение купонных выплат на 50 млн долл. При этом, по данным источников агентства, они по-прежнему негативно воспринимают возможность списания долга – так называемой долговой стрижки, считая это предложение украинского правительства политически мотивированным.

Однако козырем правительства на переговорах с кредиторами должен стать закон о праве Кабмина вводить мораторий на выплату внешних долгов, который на этой неделе был подписан президентом Украины Петром Порошенко. Данный документ предоставляет Кабмину возможность воспользоваться правом введения моратория на выплату долгов, но ограничивает срок такой возможности 1 июля 2016 года. Вместе с тем, Яресько надеется, что вообще не придется использовать данный механизм и договоренность с кредиторами будет достигнута.

По мнению аналитиков, может укрепить позиции страны в переговорах с кредиторами и прошедшее на минувшей неделе размещение Украиной 5-летних евробондов на 1 млрд долл. под гарантии США. В то же время, как отметили в Минфине, эти облигации наряду с недавней макрофинансовой поддержкой со стороны ЕС имеют целью заменить существующий долг на более сберегательные, с точки зрения обслуживания, и дешевые международные облигации. В Минфине подчеркнули, что успешное размещение Украиной евробондов позволит удешевить обслуживание государственного долга нашей страны и создать потенциальные условия для возвращения Украины на путь экономического роста.

Яценюк расставил приоритеты для АМКУ

Глава правительства Арсений Яценюк на минувшей неделе больше заботился о делах внутренних. Так, в ходе представления нового главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева, премьер-министр поручил ему «разбить» существующие в стране картельные сговоры и монополии.

По словам Яценюка, АМКУ должен обеспечить бизнесу равный доступ к ресурсам, что даст возможность компаниям развиваться.

«За времена независимости Украины были созданы картели, которые развивались на экономических и политических сговорах. И теперь задача – разбить эти картели. Уничтожить антиконкурентные сговоры, вытянуть всех на свет, кто за этим стоит. Дать возможность иностранному бизнесу, украинским компаниям свободно развиваться и иметь равноправный доступ ко всем ресурсам», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что политическая и экономическая монополия приводят к политическому банкротству и экономическому обнищанию. По словам премьера, в первую очередь, речь идет о монопольных сговорах и неконкурентных действиях на рынке энергетики.

«Это - облгазы, которые фактически и юридически злоупотребляют своим монопольным положением, энергетические компании, которые тоже, по отдельным оценкам экспертов, злоупотребляют своим монопольным положением. Демонополизация энергетического сектора, как по газу, по электроэнергии, по нефти и нефтепродуктам – это то, что в конечном итоге даст возможность людям получить качественную услугу», - добавил Яценюк.

Кроме этого, премьер поручил Тереньеву сделать все необходимое для привлечения к ответственности российского газового монополиста - «Газпрома» за нарушение антимонопольного законодательства Украины и монополизм на украинском рынке газа.

При этом Яценюк напомнил, что Европейская комиссия в апреле выдвинула официальные обвинения «Газпрому» в доминирующей позиции на европейском рынке и нарушении антимонопольного законодательства ЕС, призвав АМКУ работать совместно с европейскими партнерами. Он также подчеркнул, что в результате на «Газпром» может быть наложен штраф, размер которого составит порядка 10% от общей выручки компании.

Премьер также возложил на АМКУ задачу совместно с Минздравом и Лекслужбой разобраться со сговорами и монополизацией фармацевтической отрасли. По словам главы правительства, демонополизация данного рынка позволит снизить цены и улучшить качество медпрепаратов.

Чиновников не допустят к госзакупкам

В ходе заседания правительства Яценюк дал Терентьеву и министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу еще одну задачу - разработать общую позицию по либерализации контроля государственных закупок и устранению вмешательства чиновников в бизнес-процессы. При этом Яценюк поручил главе Минэкономразвития заручиться поддержкой парламента перед рассмотрением дерегуляционного законопроекта о госзакупках, которое должно состояться на следующей пленарной сессии Верховной Рады в июне.

В свою очередь Абромавичус заявил, что все ветви власти ознакомлены с особенностями реформы госзакупок, включающей максимальный переход на электронные процедуры, и полностью ее поддерживают.

«Все ветви власти полностью согласны с направлением этой реформы. Она также полностью согласована с Евросоюзом. Реформа очень проста - больше конкурентности, больше прозрачности, меньше бюрократии, меньше коррупции и плюс экономия средств», - сказал он.

При этом министр признал, что не ожидал всеобщего одобрения данной реформы, считая, что желающих помешать искоренению коррупции в этой сфере будет хоть отбавляй.

Говоря о предполагаемом эффекте реформы госзакупок, Абромавичус отметил, что она позволит раскрыть конечных бенефициаров среди участников торгов. Вместе с тем, по словам министра, принятие Верховной Радой законопроекта о госзакупках позволит Украине уже до конца этого года присоединиться к соглашению Всемирной торговой организации о государственных закупках, что даст возможность украинскому бизнесу участвовать в тендерах других государств. Абромавичус также отметил, что данная реформа является обязательным требованием ЕС и станет важной составляющей Зоны свободной торговли Украины и Евросоюза, вступающей в силу с 1 января 2016 года.

Миссия МВФ готовит выводы по Украине

Ближе к концу минувшей недели стало известно, что миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, проводившая консультации с украинскими властями с 12 мая, завершает свою работу в Киеве и отбудет в Вашингтон в ближайшие дни. Об этом сообщил заместитель главы Департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

При этом он подчеркнул, что отъезд миссии никак не связан с результатами переговоров, которые ведет украинское правительство с комитетом кредиторов относительно реструктуризации части госдолга. Мюррей не сказал, является ли компромисс с кредиторами маяком для МВФ в части оценки выполнения Украиной программы реформ.

«Мы наблюдаем за ситуацией в Украине так же, как за ситуацией в других странах-членах МВФ. Для нас важно, чтобы договоренности (по реструктуризации части госдолга – УНИАН) в принципе были достигнуты», - отметил представитель МВФ.

В то же время, Яресько заверила, что Украина согласовала большинство позиций по выполнению программы сотрудничества с МВФ, добавив, что настроение представителей Фонда – положительное.

«Настроение у миссии – прекрасное. Мы договорились обо всем, практически. Открытым остается только ряд вопросов, которые мы должны в июне выполнить. Речь идет о нескольких законопроектах, которые надо принять в Верховной Раде», - уточнила глава Минфина.

Подготовленный миссией доклад будет представлен на заседании Совета директоров МВФ, который, в свою очередь, примет решение относительно выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. (первый транш в размере 5 млрд долл. Украина получила сразу после одобрения программы в марте – УНИАН). Предполагается, что заседание Совета состоится уже в конце июня.

Впрочем, позитивные новости о согласовании большинства позиций с миссией МВФ уже сейчас являются хорошим знаком для Украины, делающей хоть и маленькие, но важные шаги на пути к выходу из экономического пике.

Виктор Нагорский (УНИАН)