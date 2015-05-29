Гривня на межбанке снизилась до 21,18 за доллар

В пятницу, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,07/21,18.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,1130/23,2110, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4040.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,0849 грн/долл., к этому часу заключено 482 сделки на сумму 408,54 млн долл.