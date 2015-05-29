Средняя зарплата украинцев выросла почти до 4000 гривень

Средняя заработная плата граждан Украины в апреле выросла по сравнению с мартом на 3,5% и составила 3998 грн, сообщила Государственная служба статистики.

В марте показатель средней заработной платы составлял 3863 грн.

Традиционно самые высокие зарплаты были зафиксированы в сферах авиатранспорта (18011 грн), финансовой и страховой деятельности (9676 грн), информации и телекоммуникации (7085 грн), а также научно-технической деятельности (6784 грн). Зарплаты выше среднего в марте, по данным Госстата, получили работники промышленности (4636 грн), торговли и ремонта автотранспортных средств (4535 грн). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сферах образования (2795 грн), здравоохранения (2536 грн), почтовой и курьерской деятельности (2130 грн) а также функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (2694 грн).

При этом, по информации Госстата, индекс реальной заработной платы в апреле составил 90,8%, что означает снижение покупательской способности украинцев на 9,2%. В январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная заработная плата сократилась на 22,5%.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине в апреле по сравнению с мартом снизилась на 110 млн грн – до 1,5 млрд грн.

На этой неделе профсоюзы Украины выступили с рядом требований к правительству, в частности, об устранении задолженности по заработной плате. В связи с этим Кабинет министров Украины намерен посвятить одно из ближайших заседаний этому вопросу.

Правительство предусматривает индексацию заработных плат и пенсий к концу 2015 года при условии прекращения войны и восстановления экономики. В частности, министр социальной политики Украины Павел Розенко ранее сообщал, что размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%.