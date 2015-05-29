Реальный эффективный обменный курс гривни за месяц укрепился на 11,3%
Официальный обменный курс гривни в апреле вырос на 10,2%.
Реальный эффективный обменный курс (РЕОК) гривни к основным иностранным валютам вырос в апреле 2015 года на 11,3% по сравнению с мартом, с начала года РЕОК вырос на 0,9%.
Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора за апрель.
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Согласно сообщению, в то же время номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривни в апреле обесценился на 2%, преимущественно за счет более существенного укрепления курса рубля к доллару, чем укрепление гривни. С начала года НЭОК обесценился на 33%.
По данным НБУ, официальный обменный курс гривни в апреле укрепился на 10,2%.
«Снижению напряжения на валютном рынке способствовали как оперативные регуляторные меры Национального банка, так и начало реализации новой четырехлетней программы финансовой помощи в рамках механизма расширенного финансирования EFF с МВФ», - говорится в обзоре.
Как сообщал УНИАН, гривня в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
Золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле сократились на 3,4% - до 9,631 млрд долл. НБУ рассчитывает к концу 2015 года нарастить золотовалютные резервы до 18,3 млрд долл.
Справка УНИАН. Реальный эффективный обменный курс является индикатором изменения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров к продукции, производимой в странах - основных торговых партнерах Украины на внутреннем и мировом рынке. Экономический смысл заключается в отображении изменения обменного курса, откорректированного на уровень инфляции в Украине и в странах-торговых партнерах.