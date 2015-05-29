Прямые переговоры между правительством и комитетом кредиторов состоятся 5 июня – Минфин

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины, текстом которого располагает УНИАН.

«На следующей неделе в Лондоне состоятся интенсивные переговоры между советниками, после чего в пятницу, 5 июня, с целью оценки прогресса в переговорах состоится телефонный разговор между представителями министерства и Комитета кредиторов», - говорится в заявлении.

В Минфине выразили уверенность, что результатом переговоров станет договоренность о реструктуризации части госдолга, которая отвечает условиям программы ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда.

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«Министерство финансов Украины также приветствует заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что министры финансов стран Большой семерки поддерживают успешное завершение реструктуризации долга Украины», - подчеркнули в Минфине.

Ранее министр финансов отмечала, что переговоры с кредиторами, комитет которых возглавляет американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, идут непросто. В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом.

В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на введение моратория Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.