МВФ резко ухудшил прогноз для экономики Украины
23:08, 31 мая 2015Финансы
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине ухудшила прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2015 году с 5,5 % до 9 %.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении главы миссии Николая Георгиева, сообщает РБК-Украина.
"Миссия пересмотрела прогноз роста в 2015 году в сторону снижения до -9 процентов и прогнозирует инфляцию на конец года в размере 46 процентов. Инфляция в основном была обусловлена разовыми сквозными последствиями большой девальвации валютного курса в феврале, а также необходимым повышением цен на энергоносители", - отметил Георгиев.
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Напомним, в НБУ также заявляли, что ожидают падения ВВП Украины на 9% к концу 2015 г.
Отметим, в НБУ ожидают инфляцию на уровне 45% к концу 2015 г.
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