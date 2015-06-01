МВФ заметил признаки экономической стабильности в Украине

Об этом сообщил глава миссии Николай Георгиев, передает РБК-Украина.

По его словам, в последние месяцы постепенно появляются признаки установления экономической стабильности.

"Валютный рынок оставался в целом стабильным. Валовые международные резервы, хотя по-прежнему достаточно низкие, на конец апреля выросли до 9,6 млрд долл. США. Депозиты банков в национальной валюте восстанавливаются. Исполнение бюджета в первые месяцы в 2015 году было лучше ожидаемого, отчасти из-за действия временных факторов", - добавил Георгиев.

Он отметил, что украинская власть также намерена завершить продолжающуюся реструктуризацию долга в соответствии с целями программы.

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"Власти страны также намерены завершить продолжающуюся реструктуризацию долга в соответствии с целями программы. Это станет залогом для обеспечения с высокой вероятностью устойчивости государственного долга и продолжения финансирования программы в полном объеме, что является требованием для завершения просмотра. В более широком смысле, финансовая поддержка усилий, которые Украина прилагает для реформ, со стороны официальных и частных кредиторов является жизненно важным фактором для успеха программы", - подчеркнул глава миссии.