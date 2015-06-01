МВФ будет кредитовать экономику Украины только после реструктуризации госдолга – заявление

Дальнейшее выполнение программы кредитования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда возможно при условии достижения компромисса между Украиной и частными кредиторами в вопросе реструктуризации части государственного долга.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Николая Георгиева, текстом которого располагает УНИАН.

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«Власти страны намерены завершить реструктуризацию долга в соответствие с целями программы. Это станет залогом обеспечения устойчивости госдолга и продолжения финансирования программы (кредитования со стороны МВФ - УНИАН) в полном объеме, - говорится в заявлении. – В широком смысле финансовая поддержка усилий, которые прилагает Украина для проведения реформ, со стороны официальных и частных инвесторов – это жизненно важный фактор для успеха программы».

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с фондом.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Глава Минфина Наталья Яресько рассчитывает, что определенные договоренности могут быть достигнуты в ходе прямых переговоров между правительством и Комитетом кредиторов, который возглавляет американский инвестиционный фонд Franklin Templeton. Такие переговоры запланированы на 5 июня.

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В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом.

В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на введение моратория Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).