Сегодня в Украину прибывает делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития.

Визит делегации продлится до 5 июня, сообщает пресс-служба ЕБРР. Делегация банка посетит Одессу и Киев.

Совет директоров ЕБРР проведет ряд встреч с представителями органов государственной и региональной власти, иностранными и местными инвесторами, а также с представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить вопросы политического и экономического развития Украины.

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В состав делегации войдут: Тамзин Бартон, которая представляет Европейский инвестиционный банк, Питер Баш, представляющий Евросоюз, Рафаэль Белло (Франция), Анна Брандт (Швеция, Исландия и Эстония), Тошиюки Фуруи (Япония), Збигнев Хокуба (Болгария, Польша и Албания), Ове Йенсен (Дания, Ирландия, Литва и Косово), Денис Морозов (РФ, Беларусь и Таджикистан), Пол Влаандрен (Нидерланды, Монголия, БЮР Македония, Армения), Хайнц Кауфманн и Артем Шевалев (Швейцария, Украина, Лихтенштейн, Туркменистан, Сербия, Черногория и Молдова).

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 мая 2015 года банк принял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,94 млрд евро для 343 проектов в стране.