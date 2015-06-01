МВФ продолжит переговоры с Украиной по выполнению программы кредитования на уровне экспертов

Международный валютный фонд продолжит переговоры по выполнению программы кредитования украинской экономики с использованием расширенного механизма финансирования (EFF) на уровне экспертов, заявляет глава миссии Фонда Николай Георгиев.

Как говорится в его заявлении, текстом которого располагает УНИАН, «миссия провела с властями конструктивные дискуссии по мерам, необходимым для завершения первого пересмотра программы в рамках соглашения EFF. Понимание было достигнуто по большинству вопросов, и дискуссии будут продолжены в ближайшие дни, чтобы достичь окончательных договоренностей на уровне экспертов. Затем это потребует согласования со стороны руководства и Совета директоров МВФ».

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Ранее Георгиев отметил, что Украина выполнила критерии выполнения программы, и все структурные маяки программы находятся в процессе выполнения.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с 12 мая. В марте Украина и МВФ согласовали программу кредитования экономики объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.