Берлин, Париж, МВФ и ЕС готовят "последнее предложение" для Греции

В ходе трехчасовой встречи, которая состоялась в Берлине, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились "с большой интенсивностью" продолжать поиск решения долгового кризиса в Греции, сообщает DW.DE. К встрече неожиданно присоединились также главы МВФ Кристин Лагард и Европейского Центробанка Марио Драги.

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Как сообщает официальный представитель правительства Германии, стороны в последние дни тесно взаимодействовали друг с другом и намерены поддерживать контакт в дальнейшем - также с участием Афин.

Международные кредиторы разработали для Греции "последнее компромиссное предложение". Стороны намерены выработать общую позицию, которая "строго основывается на существующей программе".

В течение нескольких месяцев Греция ведет с кредиторами переговоры о выплате финансовой помощи в обмен на проведение необходимых политических и экономических реформ в стране. 5 июня заканчивается срок очередной выплаты Греции в МВФ по долгу в размере около 300 млн евро. Общая сумма четырех июньских выплат Афин в МВФ составляет 1,6 млрд евро. Текущая программа международной финансовой помощи для Греции истекает в июне 2015 года.