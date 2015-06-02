Лукашенко: белорусская экономика из-за России потеряла почти $3 миллиарда (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, что из-за обвала российских рынков, санкций, эмбарго белорусская экономика потеряла почти $3 млрд, сообщает БЕЛТА.

Он также обратил внимание, что Россия оказывает Беларуси систематическую поддержку, и стороны договорились совместно искать выход из сложившейся ситуации.

Президент отметил, что в экономике Беларуси наметились позитивные тенденции. "Если раньше мы выбрасывали валюту, "жгли" золотовалютные резервы, то сегодня пополняем их. Юридические и физические лица продают валюту. Это процесс хороший", - констатировал он.

Лукашенко подчеркнул, что монетарная, валютная политика должны обеспечивать развитие экономики. "Но это не значит, что мы должны отойти от жесткой политики", - сказал он.

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В свою очередь, премьер-министр Андрей Кобяков напомнил, что в декабре прошлого года были реализованы вынужденно жесткие меры, позволившие адаптировать экономику Беларуси к существованию в новых условиях. Предусмотренные прогнозом социально-экономического развития цена на нефть и курс российского рубля к доллару заметно отличались от фактических показателей в I квартале.

Принятые меры не могли не сказаться на валовых показателях экономики, прежде всего на ВВП, но они дали свой результат, обеспечив спокойную, управляемую, предсказуемую ситуацию на внутреннем валютном рынке и с ценами, отметил Кобяков.