Курс гривни на межбанке с пятницы почти не изменился

Во вторник, 2 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,05/21,16, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,12/23,23, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3955/0,3979.

Читайте такжеРеальный эффективный обменный курс гривни за месяц укрепился на 11,3%

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,0932 грн/долл., к этому часу заключено 143 сделки на сумму 47,61 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,07/21,18.

В понедельник, 1 июня, на украинском межбанке был выходной.