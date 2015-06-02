Яресько: второй пересмотр программы с МВФ состоится осенью

Второй пересмотр программы кредитования экономики Украины со стороны ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда состоится осенью, сказала министр финансов Наталья Яресько в ходе встречи со слушателями Института банковского дела при Национальном банке Украины.

Яресько отметила, что ключевыми вопросами в ходе будущего пересмотра программы станут вопросы долговых обязательств Украины и функционирования пенсионной системы, включая бюджет Пенсионного фонда.

«Ко второму пересмотру программы МВФ, который мы ожидаем осенью, мы нацелены сделать следующие шаги в управлении госпредприятиями, в сфере решения проблемы дефицита Пенсионного фонда, повышения качества предоставления услуг, а также эффективного использования средств в сфере медицины и образования, а также снижения долговой нагрузки», - сказала министр.

Яресько подчеркнула, что благодаря работе, которая ведется с Фондом, Украина получила возможность заменить дорогие кредитные ресурсы более дешевыми займами. «Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы смогли стабилизировать ситуацию в экономике и в банковском секторе. Однако наша цель – не только стабилизация, но и восстановление роста, начиная с 2016 года», - отметила министр.

Также Яресько сказала, что Украина надеется на положительное решение ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда о предоставлении второго транша кредита в объеме 1,7 млрд долл. по утвержденной ранее программе кредитования украинкой экономики с использованием механизма расширенного финансирования.

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Решение о выделении транша будет принято в ходе заседания Совета директоров МВФ в конце июня текущего года.

Яресько отметила, что общий объем средств, который может быть выделен Украине со стороны МВФ до конца 2015 года, составляет порядка 10,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в марте Украина и МВФ согласовали программу кредитования экономики Украины сроком на 4 года и в объеме 17,5 млрд долл. Первый пересмотр программы состоялся в мае, когда в Киеве работала миссия МВФ.

Ее задача сейчас – подготовить доклад о состоянии экономики Украины, который затем будет рассмотрен Советом директоров МВФ. Дата заседания Совета директоров на текущий момент не определена, однако в самом Фонде отмечали, что предварительно заседание состоится в конце июня.

Положительным результатом для Украины станет продолжение программы и выделение нашей стране второго программного транша в объеме 1,7 млрд долл. Первый транш средств в объеме 5 млрд долл. Украина получила в марте текущего года.