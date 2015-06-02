Фирма родственника Медведева заявила в суде, что купила банк сына Януковича – СМИ

Об этом говорится в депутатском обращении к министру внутренних дел Арсена Авакова, которое на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат Андрей Левус, пишут «Наші гроші».

По информации нардепа, ООО «Экосипан» путем договоренностей в Фонде гарантирования вкладов, НБУ, Антимонопольном комитете и в судебных органах получил необходимые разрешения и согласования на покупку «ВБР».

Покупка банка должна спасти финучреждение от ликвидации после того, как в сентябре 2014 года НБУ признал банк проблемным, а в ноябре – неплатежеспособным. В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке, акции которого арестованы в рамках уголовного дела против Александра Януковича.

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Фирма «Экосипан» подала в хозяйственный суд Киева иск, в котором требует признать ее владельцем ВБР, за 100% акций которого она якобы заплатила 567,49 млн грн. Сделка купли-продажи, по данным фирмы, состоялась в конце марта 2015 года.

Также из реестра судебных решений известно, что Хозяйственный суд Киева по иску ООО «Экосипан» в апреле запретил Национальному банку принимать решение об отзыве лицензии у ВБР и вместе с фондом гарантирования вкладов совершать любые действия по отношению к банку Януковича.

Также «Экосипан» пытается в суде отменить решение Фонда гарантирования вкладов о возврате взноса, уплаченного фирмой для участия в конкурсе определение инвесторов для вывода с рынка ПАО «Всеукраинский банк развития».

По данным госреестра, учредителями ООО «Экосипан» является Игорь Дорошенко, Василий Шатун, Виктор Ерасов и Виктор Полищук. Именно последнему принадлежит контрольный пакет в уставном капитале фирмы. Полищук известен как владелец сети бытовой техники «Технополис», которая в 2013 году купила своего конкурента – сеть «Эльдорадо». Также Полищук является владельцем самого высокого в Киеве торгово-офисного центра «Gulliver», которым руководит его жена Лилия Резвая. Она племянница Светланы Медведевой – жены премьер-министра России Дмитрия Медведева. Полищуку также принадлежит банк «Михайловский».