Остаток средств на счету Госказначейства достиг рекорда

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июня 2015 года составил 27,746 млрд грн, что на 17,77% больше, чем на 1 мая текущего года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился в 3,4 раза, по сравнению с началом года остаток средств увеличился в 9 раз, и достиг исторического максимума за всю историю страны.

Отмечается, что объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 мая 2015 года составил 23,560 млрд грн, что на 11,7% меньше, чем на 1 апреля текущего года.