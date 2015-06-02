Нацбанк создал управление для поиска реальных акционеров банков

Национальный банк Украины назначил руководителем управления мониторинга связанных с банками лиц бывшего директора «Адвокатского бюро Завадецкого» Александра Завадецкого, а руководителем департамента финансового мониторинга – бывшего топ-менеджера «СитиБанка» Игоря Березу, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, управление мониторинга связанных с банками лиц было создано в рамках комплексного подхода к определению и раскрытию бенефициаров или значительных акционеров банковских учреждений.

«Вопрос связанных сторон является важной проблемой, которая сейчас стоит перед регулятором на пути становления более устойчивой банковской системы», - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

Писарук отметил, что обеспечение полной прозрачности структуры собственников банков является одним из обязательств Нацбанка перед Международным валютным фондом в рамках Программы расширенного финансирования EFF.

Также сообщается, что департамент финансового мониторинга выполняет функции надзора за соблюдением банками, платежными организациями и членами платежных систем, являющихся банковскими учреждениями, филиалами иностранных банков требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 14 января сообщил о создании 11 новых департаментов центрального аппарата. Директором департамента открытых рынков назначен Олег Чурий, департамента методологии - Hаталия Иваненко, платежных систем - Hаталия Лапко, банковского надзора - Светлана Фабер, инспектирования банков – Василий Случ, финансового мониторинга - Алексей Бережной, монетарной политики и экономического анализа - Сергей Николайчук, статистики и отчетности - Юрий Половнев, денежного обращения - Виктор Зайвенко, информационной безопасности - Дмитрий Лукьянов, операционного департамента - Сергей Подик.

НБУ приступил к внутренней реорганизации 1 декабря 2013 года и намерен завершить этот процесс за полтора-два года.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.