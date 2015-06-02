У Гонтаревой будут проверять имущественное состояние владельцев банков

Национальный банк Украины будет требовать от каждого из десяти наибольших акционеров банка документальное подтверждение наличия доходов, достаточных для формирования своей доли в уставном капитале банка.

Об том говорится в материалах НБУ ко встрече с журналистами на тему раскрытия информации о структуре собственности банков.

«Имущественное состояние физического лица будет считаться достаточным, если доходы этого физического лица превышают долю регулятивного капитала банка, пропорциональную его участию в уставном капитале», - говорится в документе.

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НБУ сообщает, что при установлении неудовлетворительного финансового или имущественного состояния у двоих и более ключевых акционеров банка, он может признать структуру собственности такого банка непрозрачной.

Также сообщается, что необходимые изменения о критериях проверки имущественного состояния банков НБУ внесет в свое положение о регистрации банков в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, основываясь на вступившем в действие с 8 марта законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По информации первого замглавы НБУ Александра Писарука, Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.