У Гонтаревой будут проверять имущественное состояние владельцев банков
При установлении неудовлетворительного финансового или имущественного состояния у двоих и более ключевых акционеров банка, НБУ может признать структуру собственности такого банка непрозрачной
Национальный банк Украины будет требовать от каждого из десяти наибольших акционеров банка документальное подтверждение наличия доходов, достаточных для формирования своей доли в уставном капитале банка.
Об том говорится в материалах НБУ ко встрече с журналистами на тему раскрытия информации о структуре собственности банков.
«Имущественное состояние физического лица будет считаться достаточным, если доходы этого физического лица превышают долю регулятивного капитала банка, пропорциональную его участию в уставном капитале», - говорится в документе.
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НБУ сообщает, что при установлении неудовлетворительного финансового или имущественного состояния у двоих и более ключевых акционеров банка, он может признать структуру собственности такого банка непрозрачной.
Также сообщается, что необходимые изменения о критериях проверки имущественного состояния банков НБУ внесет в свое положение о регистрации банков в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, основываясь на вступившем в действие с 8 марта законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».
В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.
По информации первого замглавы НБУ Александра Писарука, Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.