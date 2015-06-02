Депутаты отказались откладывать отмену спецпенсий

Верховная Рада отказалась голосовать за перенос сроков вступления в действие закона, которым вводится единый принцип начисления пенсий, поэтому с 1 июня спецпенсии отменяются.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала ВР не стала выносить на рассмотрение два законопроекта под регистрационными номерами 2852 и 2852-1, которыми предусматривалось перенесение даты введения единых принципов начисления пенсий с 1 июня 2015 года на 1 июля 2015 года.

Заместитель председателя ВР Украины Оксана Сыроид отметила: “ввиду того, что в силу вступил закон, который был проголосован в марте, согласно которому специальные пенсии уже отменены начиная с 1 июня, оба законопроекта утратили свою актуальность и в соответствии с предложениями обоих объектов законодательные инициативы считать отозванными”.

После этого все же депутаты вернулись в зал и поставили эти законопроекты на голосование. Предложения об отсрочке отмены спецпенсий набрали 52 и 60 голосов и таким образом были окончательно провалены.

Как сообщал УНИАН, принятый в начале марта этого года Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" предусматривает изменения в отношении так называемых специальных пенсий.

В случае непринятия Верховной Радой до 1 июня 2015 г. закона о назначении всех пенсий, в том числе специальных (кроме пенсий военнослужащих и научных работников), на общих основаниях, с этого дня будут отменены все нормы, касающиеся пенсионного обеспечения лиц, которым пенсии (ежемесячное пожизненное денежное содержание) назначаются в соответствии с отдельными законами Украины.