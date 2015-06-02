Гривня закрыла межбанк на уровне 21,08 за доллар

Во вторник, 2 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3660/23,4510 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3940/0,3960 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0708 грн/долл., к этому часу заключено 409 сделок на сумму 288,4 млн долл.