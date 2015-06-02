МВФ потребовал сохранить большинство валютных ограничений

МВФ потребовал сохранить большинство действующих в Украине ограничений на валютном рынке.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе совещания с банкирами, сообщил ZN.UA участник встречи.

Гонтарева, в частности, сказала, что НБУ подготовил большой пакет мер по либерализации действующих ограничений, однако позиция МВФ была очень жесткой и договориться удалось о немногом.

Так с 4 июня будет увеличен лимит на снятие наличной гривни со 150 до 300 тыс. грн. Также юрлицам будет разрешено покупать валюту до 25 тыс. долларов (при наличии на расчетных счетах, сейчас – до 10 тыс.).

По словам главы НБУ, в случае успешной реструктуризации внешнего госдолга и решения по второму траншу МВФ, следующим этапом будет ослабление ограничений по снятию наличной валюты. Сейчас обсуждается лимит в 5 тысяч долларов. Однако МВФ пока выступает резко против повышения лимита на покупку валюты физлицами, который сейчас составляет 3 тыс. грн в день.

Как отметила Гонтарева, такими темпами все ограничения будут сняты не ранее чем через год.

Глава НБУ также сообщила, что за последние три месяца НБУ купил в резервы около 700 млн долларов, еще 400 млн было куплено на рынке "Нафтогазом", однако ситуацию на валютном рынке нельзя назвать безоблачной, поскольку стабилизация достигнута ограничительными мерами. При этом НБУ не собирается держать фиксированный курс.

Кроме того, в НБУ понимают негативное влияние 30%-ной учетной ставки на экономику. Нацбанк планирует очень внимательно отслеживать ситуацию с базовой инфляцией и, в случае поступления позитивной статистики, готов немедленно реагировать снижением учетной ставки, рассказал участник совещания.

Банкирам также сообщили, что НБУ решил не предоставлять кредитных каникул банкам, получившим рефинансирование. По тем, кто не в состоянии погашать по графику, но и не реструктуризировал на четыре года, НБУ будет принимать индивидуальные решения.

Следующее совещание планируется через месяц.‏

В конце февраля 2014 года Нацбанк ограничил получение наличных средств в иностранной валюте с текущих депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в размере 15 тыс. грн в сутки.

В конце июля того же года Нацбанк расширил введенное ранее ограничение по выдаче наличной гривни через кассы банков и банкоматы в пределах до 150 тыс. грн в сутки на текущие и депозитные счета клиентов.

Эти ограничения несколько раз продлевались (в последний раз – с начала марта 2015 года на три месяца) и пока действуют до 3 июня 2015 года, как и ограничение на покупку валюты населением на сумму в эквиваленте не более 3 тыс. грн в сутки.