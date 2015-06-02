Нацбанк зарегистрировал WebMoney.UA как внутригосударственную систему расчетов

«Отныне WebMoney.UA - официально зарегистрированная Национальным банком Украины как внутригосударственная система расчетов. Она внесена в соответствующий раздел Реестра платежных систем НБУ 21 мая этого года», - отмечается в сообщении.

По информации компании, благодаря приобретенному официальному статусу правовая основа деятельности в Украине укрепилась, соответственно усилились и юридические гарантии для пользователей системы, и возможности контроля за ее работой со стороны НБУ.

Компания отмечает, что уровень доступности сервисов системы и тарифы остаются без изменений.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года контролирующие органы выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющегося гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины. В результате Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Позднее WebMoney сообщила о давлении чиновников Миндоходов с июня 2013 года и о частичном возобновлении своей деятельности в Украине.

В марте 2014 года суд отменил арест денежных средств на банковских счетах украинской компании-гаранта WebMoney.UA, и компании удалось разблокировать деньги пользователей.