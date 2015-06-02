S&P: иностранные банки будут сокращать деятельность в Украине и России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services ожидает сокращения объема деятельности западноевропейских и других иностранные банков в Украине и России из-за сложной макроэкономической ситуации в странах, говорится в сообщении агентства.

«В отличие от начала 2000-х иностранные банки больше не считают, что эти рынки способствуют агрессивному росту бизнеса. Напротив, они оцениваются как рынки с высоким уровнем рисков и низким уровнем доходов в течение следующих нескольких лет», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что, несмотря на то, что операционная деятельность украинских дочерних структур оказала негативное влияние на показатели прибыльности иностранных банков и обусловила увеличение нагрузки на капитал, материнские банки и банковские сектора соответствующих стран смогут справиться с этим влиянием.

S&P ожидает, что Украине и России потребуется длительное время для стабилизации банковского сектора.

«Принимая во внимание сложную операционную среду, мы оцениваем перспективы роста банковского сектора, а также повышения качества активов и прибыльности как довольно слабые в России и еще более неблагоприятные в Украине», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, S&P отмечает, что фактический уход иностранных банков с рынка Украины, вероятнее всего, может оказаться затруднительным в ближайшие годы из-за отсутствия покупателей, заинтересованных в приобретении таких активов.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-апреля 2015 года получила 82,802 млрд грн убытков.