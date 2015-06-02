НБУ: 17 банков добровольно согласились раскрыть реальных собственников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко.

По его словам, процедура получения банками разрешений НБУ на приобретение существенного участия в капитале финучреждения условно делится на две категории – легализация реальных собственников и покупка внешним инвестором.

«По вопросу легализации, там, где лицо формально не владело акциями банка, но по сути осуществляло контроль над ним, банки обращаются к нам за разрешением на концентрацию акций. Это «Радикал Банк», «КСГ Банк», «Экспресс-банк», «Индустриалбанк», банк «Новый», «Коминвестбанк», «ЮСБ Банк», «Траст Капитал», «Премиум Банк», «Инвестбанк», «Клиринговый дом», «Уникомбанк», «Юнекс Банк», «Евробанк», «Народный капитал», «Альпари банк» и «Поликомбанк», - перечислил Антоненко.

По его словам, «Платинум банк» находится в некой промежуточной категории, поскольку регулятор не может до конца разобраться «в хитросплетениях акционеров в этом банке».

Представитель НБУ отметил, что регулятор работает с этими банками, их структура собственности непрозрачна, но банкиры признают наличие проблемы и принимают меры для ее решения.

Также Антоненко сообщил, не уточняя названий, что еще 4 банка сообщили о наличии инвесторов, и в настоящее время НБУ проверяет информацию об их реальности.

Читайте такжеНацбанк создал управление для поиска реальных акционеров банков

Представитель НБУ напомнил, что с начала года признал проблемными за нарушения законодательства о раскрытии реальных собственников 2 банка, при этом вышеуказанные банки наказывать пока нет необходимости, поскольку они принимают меры для решения вопроса.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах.

Требования регулятора основаны на вступившем в действие с 8 марта законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

Читайте такжеУ Гонтаревой будут проверять имущественное состояние владельцев банков

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук в интервью УНИАН сообщал, что Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.