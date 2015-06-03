НБУ разрешил банкам принимать документы клиентов в электронной форме

Национальный банк Украины разрешил украинским банкам принимать у клиентов электронные выписки и справки при их получении из государственных реестров в электронной форме наравне с бумажными документами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на разъяснение НБУ коммерческим банкам.

Согласно данным Минюста, речь идет о выписках и справках из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, полученных гражданами или юридическими лицами из государственных реестров в электронной форме.

Минюст подчеркивает, что аналогичные документы могут быть получены гражданами без участия госрегистратора через официальный веб-сайт распорядителя реестра в виде электронных документов, при этом выписки, выдержки и справки в бумажной и электронной формах имеют одинаковую юридическую силу.

Минюст призывает украинцев пользоваться электронными сервисами, чтобы получать все необходимые документы без очередей и необходимости общения с чиновниками. Для получения справки или выписки министерство предлагает заполнить специальную форму на своем обновленном сайте.

Минюст также напоминает, что в случае отказа представителем какого-то из органов или банковских учреждений принять полученные через онлайн-сервисы документы, следует сообщать представителям министерства по телефону горячей линии или по электронной почте.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году по результатам международной оценки развития электронного управления Украина заняла 87-е место в мире среди 193 стран-членов Организации Объединённых Наций. В 2012 году наша страна занимала 68-е место, в 2010 году – 54-е место. Несмотря на потерю позиций в рейтинге, в 2014 году Украина отнесена к группе стран с высоким индексом развития электронного управления (всего существует четыре группы индексов: самый высокий, высокий, средний, низкий).

Справка УНИАН. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.