Нацбанк продлил большинство валютных ограничений до сентября

Национальный банк Украины принял решение продлить на три месяца, до 3 сентября 2015 года, действия ряда ограничений на валютном рынке, сообщили представители руководства НБУ на брифинге.

Речь идет о продлении на три месяца ряда требований постановления НБУ от 3 марта №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках».

В том числе регулятор продлевает до 3 сентября требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, ограничение по 90-дневному предельному сроку экспортно-импортных расчетов и ограничение на покупку банками безналичной валюты по собственным операциям до 0,1% регулятивного капитала в день.

Как пояснил присутствующий на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий, ограничения на валютном рынке пересматриваются совместно с Международным валютным фондом. «Нами вместе со специалистами Международного валютного фонда была составлена так называемая дорожная карта по постепенному снятию ограничений. К сожалению, ограничения вводятся слишком быстро и большим пакетом, но снятие этих ограничений будет идти очень плавно. Мы будем думать и смотреть на развитие ситуации. Если ситуация будет в дальнейшем улучшаться, эти ограничения будут постепенно сниматься», - сказал он.

Также представители НБУ сообщили, что ограничения на снятие наличной валюты по депозитам до эквивалента 15 тыс. грн в сутки и по продаже наличной валюты до эквивалента 3 тыс. грн в сутки в одни руки остаются в силе, и регулятор намерен вернуться к вопросу их отмены после стабилизации валютного рынка.

«Послабление по валютным депозитам – это первый шаг, который мы сделаем после определенных событий. Определенные события – это дальнейшая стабилизация валюты, в первую очередь. Что касается 3 тыс. грн – сумма ограничения покупки наличной валюты - то пока этот вопрос мы отнесем на более дальний срок. Пока мы не увидим фундаментального улучшения ситуации, ограничения не могут быть отменены», - пояснил Чурий, не уточняя условий снятия ограничений.

В то же время, Нацбанк повышает лимит на выдачу наличной гривни через кассы и банкоматы до 300 тыс. грн в сутки.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 4 марта продлил действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, ограничения по 90-дневному предельному сроку расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также повысил учетную ставку до 30% годовых.

Также регулятор продлил на 3 месяца ряд ограничений для юридических лиц, включая запрет резидентам на досрочное погашение валютных кредитов нерезидентам, а также запрет на покупку и перечисление валюты для возврата за границу иностранных инвестиций и выплаты дивидендов инвесторам.

Помимо этого, НБУ продлил ограничения для физлиц, включая предельный объем продажи наличной валюты в один день в 3 тыс. грн, выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы - в 150 тыс. грн в сутки, наличной валюты или банковских металлов с текущих и депозитных счетов - в пределах эквивалента 15 тыс. гривень в сутки на одного клиента. Кроме того, продлевалось требование к банкам выдавать валютные вклады граждан досрочно в гривне и ограничения по переводам за рубеж до 15 тыс. грн в день, но не более чем 150 тысяч гривень в месяц.

Ранее, с 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Последним решением НБУ с 4 марта смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов по контрактам с предоплатой свыше 500 тыс. долл. Одновременно регулятор расширил перечень документов для согласования платежей по импортным контрактам с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл., обязав банки предоставлять справки фискальной службы об отсутствии у клиента-импортера задолженности по налогам, сборам и платежам.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 июня, составляет 21,07 грн/долл.