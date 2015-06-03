НБУ увеличил лимит на выдачу наличной гривни

Национальный банк Украины с 4 июня смягчает некоторые ограничения на денежно-кредитном и валютном рынке, сообщил журналистам на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, регулятор повышает лимит на выдачу наличной гривни через кассы и банкоматы в 2 раза - до 300 тыс. грн в сутки со 150 тыс. грн в сутки, установленных ранее постановлением НБУ от 3 марта №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках».

«Ситуация на депозитном рынке за последние несколько месяцев позитивная. Мы отмечаем рост вкладов физических лиц в национальной валюте, и в последнее время мы также увидели увеличение депозитов и в иностранной валюте», - пояснил Чурий, комментируя основания для смягчения ограничений.

Также он сообщил, что регулятор упрощает покупку валюты у банков для клиентов - юридических лиц, повышая максимальный порог остатка собственных валютных средств на счете этого клиента, при котором покупка валюты запрещена, до 25 тыс. долл. с 10 тыс. долл., установленных ранее.

Помимо этого, представитель НБУ отметил, что регулятор упрощает порядок документального подтверждения клиентами справедливости цен на товары и услуги по внешнеэкономическим контрактам (справка Госвнешинформа). Теперь такое подтверждение будет требоваться банком по контрактам на сумму 50 тыс. долл. и выше, а не 25 тыс. долл., как это было ранее.

«Дальнейшее снятие ограничений будет привязано не к каким-то датам, а скорее, к событиям. То есть, есть план снятия ограничений, исходя из того, какие события происходят», - добавил Чурий, не уточняя, о каких событиях идет речь.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №160 в марте этого года продлил на 3 месяца, до 3 июня включительно, предельный объем выдачи наличности в национальной валюте одному клиенту через кассы и банкоматы банков в размере 150 тыс. грн в сутки.

Этим же постановлением НБУ запретил банкам покупать валюту для юридических лиц, имеющих более 10 тыс. долл. собственной валюты на счетах в эквиваленте по официальному курсу.

Введенные ограничения были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних трех месяцев.