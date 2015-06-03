Золотовалютные резервы НБУ за месяц выросли на $287 миллионов

«На 1 июня резервы выросли почти на 300 млн долларов по сравнению с 1 мая этого года», - сказал Чурий.

По его словам, наибольшее влияние на динамику резервов оказали размещение правительством Украины еврооблигаций на 1 млрд долл. под гарантии правительства США, платежи по государственному и гарантированному государством долгу на 758 млн долл., а также положительное сальдо интервенций НБУ на валютном рынке на 69 млн долл.

Согласно материалам брифинга для журналистов, рост резервов НБУ в мае составил 287 млн долл., или 3%, - до уровня 9,918 млрд долл. на 1 июня.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в апреле сократились на 3,4% - до 9,631 млрд долл.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.

В рамках новой программы с Международным валютным фондом Нацбанк ожидает роста золотовалютных резервов до конца 2015 года до 18,2 млрд долл.