Как вкладчикам вернуть свои сбережения из лопнувшего банка

Банковский кризис 2014–2015 годов стал беспрецедентным по количеству банкротств украинских финучреждений. За этот период Фонду гарантирования вкладов были переданы для вывода с рынка более 50 неплатежеспособных банков с обязательствами перед вкладчиками-физлицами в пределах гарантированного возмещения свыше 50 млрд грн.

К 1 мая этого года фонд выплатил вкладчикам 21,2 млрд грн, или менее половины причитающейся суммы. Наиболее крупные выплаты проводились и продолжаются по банкам «Форум», «Брокбизнесбанк», «VAB-Банк», «Надра» и «Имэксбанк». Бесспорным лидером по объему выплат станет «Дельта Банк», крупнейшим акционером которого является украинский бизнесмен Николай Лагун. Начало выплат запланировано на первую декаду июня. Объем возмещения вкладчикам этого банка за счет средств фонда оценивается в 16,6 млрд грн.

По информации Фонда гарантирования, в настоящее время в «Дельта Банке» полным ходом идет проверка вкладов на предмет их «дробления». Конкретных цифр в фонде не называют, но по информации источников в финансовых кругах, речь идет о сомнительных вкладах на несколько миллиардов гривен.

Как это могло произойти? Накануне введения временной администрации банк может до полугода находиться в статусе проблемного, как это было и с «Дельта Банком». Проблемный статус является банковской тайной, поскольку на этом этапе НБУ дает банку последний шанс исправиться. Одновременно регулятор запрещает проблемному банку открывать новые вклады, предполагающие рост гарантированного возмещения, и направляет в банк своего куратора. Но зачастую банк не выполняет установленные ограничения, а кураторы не замечают, или не обращают внимание на дробление вкладов для гарантированного их возврата.

Фонд гарантирования не впервые фиксирует «дробление» вкладов.

«Когда подобные операции проводятся в рамках одной семьи – это одно дело. Но бывает, что физическое лицо разбивает свой вклад на 100 человек, которые потом автобусами приезжают и получают деньги. Или юридические лица и предприниматели начинают массово выдавать финансовую помощь. Тут возникают вопросы», - рассказал УНИАН замдиректора-распорядителя фонда Андрей Кияк.

По его словам, в результате махинаций с депозитами дополнительная нагрузка на фонд, без учета «Дельта Банка», оценивается в 5 млрд грн. «Мы, конечно, их не выплачиваем, и подаем заявления в компетентные органы. Пусть правоохранители определяют, есть ли в действиях вкладчиков умысел с целью завладения государственными средствами», - подчеркнул Кияк.

Фонд признает сделки банка с «дроблением» вкладов ничтожными, то есть, средства вкладчика возвращаются на исходный счет, возмещение по которому в пользу физического лица выплачивается в пределах 200 тыс. грн, в пользу юридического лица не выплачивается ничего.

Непоколебимый фонд

В большинстве случаев вкладчики начинают получать возмещение по вкладам в неплатежеспособном банке уже в период временной администрации. Но именно тогда или незадолго до этого особо услужливыми становятся банкиры, предлагая крупным вкладчикам разбивать депозиты.

На первый взгляд, менеджмент банка руководствуется лучшими побуждениями – спасти средства клиента. Но поскольку делается это не из своего кармана и не за счет акционеров разорившегося банка, а за наш с вами счет, чистота намерений сомнительна. Миллиарды дополнительной нагрузки на фонд лягут на госбюджет, то есть, на плечи налогоплательщиков.

Экономисты отмечают, что масштабные выплаты через фонд провоцируют риск роста инфляции, которая по итогам апреля уже перешагнула отметку в 60% в годовом выражении, и влечет другие негативные последствия для экономики.

В частности, президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров подчеркивает, что дробление депозитов не защищает пострадавших вкладчиков, а представляет собой лишь схему хищения миллиардных государственных средств.

«И в сегодняшний кризис, и в предыдущий (2008-2009 гг.) были проблемы по дроблению депозитов в последние дни перед введением временной администрации. Все деньги, которые дробятся, не остаются в банке, а выводятся связанными с банком лицами через выдачу кредитов. И когда приходит временная администрация, по балансу банка ситуация одна, а фактически активы отличаются в разы. Если не бороться с этим явлением, хищение государственных денег продолжится», - считает Прозоров.

По его словам, подобные схемы нужно пресекать, поскольку акционеры и менеджмент банков, доведенных до банкротства, возвращают свои деньги, а пострадавшие вкладчики могут остаться ни с чем.

Кроме того, Фонд гарантирования уже по уши в долгах. Объем полученных кредитов у НБУ и правительства за полтора года превысил 35 млрд грн и до конца года может достигнуть 50 млрд грн. С учетом размера взносов от банков - около 3 млрд грн ежегодно - фонд будет рассчитываться по своим долгам ближайшие 15 лет.

Дела пойдут лучше, если фонд активнее будет продавать имущество ликвидируемых банков, но более половины финучреждений попадают в фонд в состоянии «голой» лицензии.

«Активы банка выводятся через кредиты, покупку имущества, ценных бумаг. Частое явление – выведение залогов и их замена на какие-то отбросы, мусорные ценные бумаги. Либо деньги выводятся на какие-то компании, которые сразу банкротятся, чтобы не возвращать кредиты», - поясняет Кияк. Тем не менее, он прогнозирует, что фонд выручит от продажи имущества ликвидируемых банков порядка 5 млрд грн уже в этом году.

Это - значительная сумма, и справедливо ли будет, если результат годовой работы фонда попадет в руки пары-тройки вкладчиков, вступивших в сговор с банком-банкротом?

Нечистоплотные банкиры и «хитрые» вкладчики сдаваться не намерены и буквально завалили суды исками, считая действия фонда по оспариванию депозитных договоров незаконными.

Судьи запутались, принимая решения и в пользу фонда, и в пользу вкладчиков. К примеру, в мае этого года столичный окружной административный суд своим постановлением обязал фонд выплатить возмещение в размере 200 тыс. грн вкладчику, депозит которого ранее был признан фондом недействительным.

«Очень неоднозначная юридическая практика. Одни суды принимают решения в пользу фонда, другие – в пользу вкладчиков. Здесь нужен единый подход, чтобы эти схемы прекратить. Это уже своего рода бизнес, когда физлица или юридические лица через подставных физлиц вкладывают средства в проблемные банки и получают через систему гарантирования вкладов», - пояснил Прозоров.

Юристы называют позицию фонда в данном вопросе «шаткой», считая, что запрет дробления вкладов нужно четко урегулировать на законодательном уровне.

«Глобально решить этот вопрос можно только на уровне закона, как это сделано с запретом на досрочное снятие срочных вкладов. Второй опцией является обобщение практики или принятие прецедентных судебных решений высшими судебными инстанциями, поскольку сейчас правоприменение происходит на уровне первой и апелляционной инстанции, и многие судьи сами пребывают в растерянности», - пояснил ситуацию УНИАН адвокат, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим Копейчиков.

Обманутые вкладчики

Но даже в случае признания договора недействительным, для крупного вкладчика или представителя бизнеса не все потеряно. Как пояснили в фонде, сомнительная сделка в таком случае возвращается к исходным параметрам, и крупный вкладчик сможет получить возмещение в пределах 200 тыс. грн через фонд, а остальное - при ликвидации банка за счет выручки от продажи его имущества в установленной законом очередности.

Фонд намерен и далее признавать «дробные» вклады недействительными, подключая правоохранительные органы.

«Как правило, вкладчики предъявляют нам решение суда в период временной администрации. Но наш ответ один – денег нет. Мы инициировали достаточно большое количество уголовных дел, на сумму порядка 50 млрд грн, все в работе», - рассказал Кияк.

Чтобы подобные истории не повторялись в дальнейшем, фонд рекомендует вкладчикам размещать средства в разных банках в пределах гарантированного возмещения в 200 тыс. грн, и при этом не гоняться за высокими ставками и не выбирать первый попавшийся банк. Фонд предлагает выбирать известные финучреждения с понятной структурой и нормальной отчетностью, к которым нет претензий со стороны Национального банка. И, конечно, необходимо анализировать информацию о банке, которую подают аналитики и рейтинговые агентства. Кроме того, размещая средства в банке, фонд рекомендует убедиться, что выбранный вид вклада подпадает под его гарантии. К примеру, не подлежат возмещению вклады в банковских металлах и средства по сберегательным сертификатам на предъявителя.

Логика в рекомендациях фонда есть – он старательно выплачивает возмещение по вкладам в пределах 200 тыс. грн, покрывая таким образом 98,5% всех вкладчиков страны. То есть, система гарантирования выполняет основную функцию, защищая наиболее уязвимых граждан. Что касается крупных вкладчиков, то с трудом верится, что, располагая такими средствами, эти люди не читают новости и не знают, что происходит в нашей стране.

Банкротство для национального банковского сектора уже стало традиционным явлением, система гарантирования вкладов в ее нынешнем виде существует уже несколько лет, и никто не мешал вкладчику при размещении средств от продажи бизнеса или квартиры разбить сумму на несколько банков, чтобы спать спокойно.

Кстати, директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко сообщил УНИАН, что проблема дробления вкладов может быть решена уже в ближайшее время.

«Фонд подготовил законопроект о внесении поправок в закон, регулирующий его деятельность по этой конкретной проблеме, и мы с этим законопроектом работаем. Проблема дробления вкладов существует, простого решения этой проблемы нет. Каким оно будет, вы скоро узнаете, когда будет опубликована первая версия законопроекта», - заинтриговал Антоненко. Ну что ж, поживем - увидим.

Ольга Гордиенко (УНИАН)