Нацбанк собрался ухудшить прогнозы по ВВП и инфляции в Украине на 2015 год

Национальный банк Украины намерен в июне пересмотреть в сторону ухудшения свои прогнозы по ВВП страны и инфляции на этот год, сообщил сегодня журналистам директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

«Мы планируем опубликовать очередной инфляционный отчет с пересмотренным макроэкономическим прогнозом в конце июня. Но, действительно, ситуация несколько хуже, чем мы прогнозировали в марте», - сказал Николайчук, отвечая на вопрос о планах регулятора пересмотреть прогнозы на этот год вслед за ухудшением прогнозов по Украине Международным валютным фондом.

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Отвечая на вопрос, совпадают ли прогнозы НБУ с прогнозами МВФ, согласно которым в 2015 году в Украине ожидается падение ВВП на 9% при инфляции 46%, представитель Нацбанка сообщил: «Оценки МВФ, которые были, сделаны на основе совместных консультаций со специалистами правительства и Национального банка».

Напомним, основной кредитор Украины Международный валютный фонд по итогам последней миссии в Киеве в мае этого года ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% при инфляции на уровне 46% по сравнению с прежним прогнозом по падению ВВП на 5,5% при инфляции в 27%.

Согласно последним прогнозам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 7,5%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Национальный банк в последнем прогнозе высказал ожидания, что ВВП Украины в 2015 году упадет на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - на 6,5%.