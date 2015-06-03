Гривня на межбанке вплотную приблизилась к 21 за доллар

В среду, 3 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,90/21,01.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,24/23,36, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3900/0,3940.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,0026 грн/долл., к этому часу заключено 144 сделки на сумму 47,58 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,08.