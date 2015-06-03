Нацбанк готов снизить учетную ставку с 30% только при замедлении инфляции

Национальный банк Украины намерен смягчить свою монетарную политику и снизить учетную ставку, которая в настоящее время установлена на уровне 30% годовых, при снижении темпов инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Представитель НБУ напомнил, что монетарный комитет регулятора последним решением сохранил учетную ставку на уровне 30% годовых в связи с высокими темпами роста потребительских цен, которые в апреле достигли 61% в годовом выражении.

Как сообщал УНИАН, комитет по монетарной политике НБУ по итогам заседания в конце мая рекомендовал правлению НБУ сохранить учетную ставку на уровне 30% годовых.

НБУ повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых с 4 марта 2015 года, а также повысил ставки по операциям поддержки ликвидности и по мобилизации ресурсов у банков.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После повышения учетной ставки, а также введения Нацбанком ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних трех месяцев.

«Дальнейшее смягчение монетарной политики возможно при снижении инфляции», - сказал Николайчук.