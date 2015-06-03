Украинцы уже четыре месяца подряд продают валюты больше, чем покупают

Украинцы в мае этого года продали иностранной валюты на 177 млн долл. больше, чем купили у банков, при этом тенденция превышения предложения валюты на наличном рынке над спросом продолжается четвертый месяц подряд.

Об этом сообщается в материалах, подготовленных Национальным банком для журналистов.

По итогам января-мая чистая продажа валюты населением составила 619 млн долл. (в эквиваленте).

Читайте такжеНацбанк продлил большинство валютных ограничений до сентября

Как сообщал УНИАН, украинцы в апреле продали иностранной валюты на 205,4 млн долл. больше, чем купили у банков.

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в 2014 году составила 2,410 млрд долл., что на 469,5 млн долл. меньше показателя 2013 года в 2,880 млрд долл.