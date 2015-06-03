Кудрин: российская экономика находится в полноценном кризисе

Глава Комитета гражданских инициатив и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что падение российской экономики в этом году составит около 4%.

Такое мнение он высказал, выступая в Совете Федерации, пишет ТАСС.

"МЭР прогнозирует в этом году падение ВВП на уровне 2,8%. Я думаю, падение будет глубже - около 4%", - сказал он.

Таким образом, по его словам, можно говорить о том, что российская экономика находится в полноценном кризисе "по всем существующим меркам".

Инвестиции в основной капитал в этом году падают почти как в кризис 2009 года, реальный эффективный курс рубля упал сейчас примерно на 15%, "это в три раза больше, чем в 2009 году", - отметил Кудрин.

Кроме того, по его оценкам, в этот кризис работы в РФ могут лишиться порядка 500 тыс. человек.

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Кудрин отметил, что, по его мнению, ситуация еще может ухудшиться: "У меня ощущение, что еще не вечер". Он отметил, что после зафиксированного уже падения ВВП "только сейчас предприятия почувствовали обрушение спроса, но это еще не отразилось на их прибылях". В ближайшие три месяца компании оценят свой баланс с учетом необходимости продолжать платить по кредитам и начнут формировать свои планы "с учетом уменьшившейся прибыли или убытков". "Ситуация в реальном секторе по-прежнему очень плохая", - уверен Кудрин.

Говоря об экономических перспективах 2016 года, Кудрин отметил, что ожидает динамику ВВП России в 2016 году на уровне "около нулевого". "Падение может продолжиться и в первом квартале 2016 года. В целом в следующем году мы наверное выйдем на темп роста около нулевого, а затем уже возможен медленный рост - по полтора процента в год", - сказал он.

По его словам, второй квартал текущего года будет самым сложным с точки зрения динамики ВВП. В третьем и четвертом кварталах 2015 года падение сохранится, но будет не таким значительным, полагает Кудрин. Он не исключает падения ВВП РФ во втором квартале в годовом выражении на 3-4%.