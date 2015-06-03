Нацбанк в мае продал Нафтогазу $100 миллионов
17:10, 03 июня 2015Финансы
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Всего в мае НБУ купил на межбанковском рынке 169 млн долларов.
REUTERS
Национальный банк Украины в мае на межбанковском валютном рынке купил валюты на 69 млн долл. больше, чем продал, сообщается в материалах, подготовленных Национальным банком для журналистов.
По информации НБУ, регулятор на межбанковском рынке в мае купил 169 млн долл. Как пояснили в Нацбанке, 100 млн долл. из этой суммы было продано НАК «Нафтогаз».
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле на межбанковском валютном рынке продал валюты на 81,4 млн долл. больше, чем приобрел. Золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае выросли на 3%, или на 287 млн долл. - до 9,918 млрд долл.
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