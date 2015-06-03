Гривня на межбанке укрепилась до 21 за доллар

В среду, 3 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,85/21,00 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3660/23,5320 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0060 грн/долл., к этому часу заключено 384 сделок на сумму 474,60 млн долл.