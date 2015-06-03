НБУ решил ликвидировать неплатежеспособный банк владельца "Дельта Банка"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Кредитпромбанка» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк напомнил, что «Кредитпромбанк» был признан неплатежеспособным в связи с тем, что его владелец не предоставил в установленный срок доработанный план финансового оздоровления, а также в связи со значительным ухудшением показателей деятельности после признания его проблемным.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну «Кредитпромбанк» и «Омега Банк». В результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в эти банки временную администрацию.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу небольших банков. В марте 2013 года собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка».