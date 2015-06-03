Moody's оценило риски 7 украинских банков и присвоило им новые рейтинги

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service провело оценку семи украинских банков и присвоило оценочный рейтинг «Caa2» банкам «OTP Bank», украинскому филиалу «Сбербанка России», «Проминвестбанку» и банку «Пивденный», а также рейтинг «Caa3» «Укрэксимбанку», ПУМБ, банку «Финансы и кредит».

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на его сайте.

Как отмечается, оценка рисков и присвоение рейтингов проводятся агентством по новой методологии, которая включает оценку финансовой устойчивости банков и их платежеспособности по собственным обязательствам. При этом в учет всех факторов риска входит зависимость банков от государственной поддержки, которая в настоящее время проблематична.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Moody's снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «Ca» с «Caa3», выдав по рейтингам негативный прогноз. Такие рейтинговые действия были обусловлены проведением переговоров по реструктуризации части государственного долга, включая долги по евробондам государства, государственных холдингов и по муниципальным бумагам Киевской городской администрации.

Вслед за снижением суверенного рейтинга были пересмотрены рейтинги крупнейших украинских банков, промышленных компаний, включая металлургические холдинги.